У Сімферополі затримали близько 20 учасників акції пам'яті депортації кримських татар

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Кримськотатарський прапорець

Затриманих допитували, проводили дактилоскопію, вилучали і перевіряли телефони, а також взяли зразки ДНК

В окупованому Сімферополі в ніч на п'ятницю, 18 травня, затримали учасників акції «Запали вогник у своєму серці», що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це у Facebook повідомив журналіст «Радіо Свобода» Антон Наумлюк.

«В районі Ак-Мечеті затримано кілька десятків осіб, які брали участь у традиційній кримськотатарській акції «Запали вогник у своєму серці», - написав журналіст.

«Все почалося з того, що якийсь чоловік у цивільному став знімати на камеру. Його почали питати, навіщо він це робить. Він став провокувати людей, говорити, що ми перекрили дорогу. Всі кричали. А потім почалися затримання», - розповів один із затриманих.

Журналіст повідомив, що затриманих розвезли по різних РВВС Сімферополя, їх допитували і проводили дактилоскопію, в тому числі стоп ніг, вилучали і перевіряли телефони, а також взяли зразки ДНК.

За його даними, ніяких звинувачень затриманим не пред'являлося. Всього було затримано близько 20 осіб. Серед них були двоє неповнолітніх.

За кіль ка годин Наумлюк повідомив, що всіх затриманих відпустили, крім одного, якого звинувачують у «непокорі законним вимогам поліції».

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