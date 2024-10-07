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У Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ повідомили про «швидкісні цілі», що рухаються в напрямку Старокостянтинова

У Старокостянтинові Хмельницької області з самого ранку, 7 жовтня, пролунали вибухи. На місто летіли ракети. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.  

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські винищувачі МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет «Кинджал».

Після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російських винищувачів МіГ-31К. Згодом стало відомо про «швидкісні цілі», що рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 по всій території України пролунали звуки сирени.

До слова, нині триває 957-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: обстріл Кинджал місто

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