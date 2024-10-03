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На Донеччині 260 тисяч людей лишилися без водопостачання: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Донеччині 260 тисяч людей лишилися без водопостачання: названо причину
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти матимуть проблеми з постачанням води
фото з відкритих джерел

Критично пошкоджені два об'єкти «Води Донбасу»

Північ Донеччини лишатиметься без водопостачання на невизначений період. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл», – заявив глава регіону.

Філашкін нагадав, що 28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти «Води Донбасу». За словами посадовця, через великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

«ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП Вода Донбасу», – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні через наслідки російських обстрілів з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджувалися аварійні відключення світла. Це було потрібно для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго.

Як повідомлялося, в ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили протиповітряної оборони. 

Крім того, внаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина. 

Теги: водопостачання обстріл Донеччина вода

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