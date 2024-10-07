Масштабна тривога в Україні тривала 35 хвилин

Громадянам можна покидати укриття цивільного захисту

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 по всій території України пролунали звуки сирени. О 09:01 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

«Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», - повідомили повітряні сили України.

Станом на 08:30 мапа повітряних тривог має тмкий вигляд:

Мапа повітряних тривог скриншот мапи

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені.