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Масштабна тривога в Україні тривала 35 хвилин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масштабна тривога в Україні тривала 35 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам можна покидати укриття цивільного захисту

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 по всій території України пролунали звуки сирени. О 09:01 було оголошено про відбій повітряної тривоги. 

«Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», - повідомили повітряні сили України. 

Станом на 08:30 мапа повітряних тривог має тмкий вигляд: 

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог
скриншот мапи

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. 

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Теги: небезпека тривога Україна обстріл

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