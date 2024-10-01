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Окупанти обстріляли Херсон під час хвилини мовчання: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли Херсон під час хвилини мовчання: є загиблі та поранені
Війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона
фото: Facebook/МВС

Унаслідок обстрілу загинули семеро цивільних

Окупанти вдарили по центру Херсона, загинуло семеро цивільних, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона
Близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона
фото: Facebook/МВС
Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту
Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту
фото: Facebook/МВС
Щонайменше вісім людей постраждали внаслідок атаки РФ
Щонайменше вісім людей постраждали внаслідок атаки РФ
фото: Facebook/Херсонська обласна прокуратура
Унаслідок обстрілу загинули семеро цивільних
Унаслідок обстрілу загинули семеро цивільних
фото: Facebook/Херсонська обласна прокуратура

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних – троє жінок та четверо чоловіків.

Керівник МВА Роман Мрочко зазначив, що ушпиталено чотирьох поранених внаслідок обстрілу ринку у Центральному районі Херсона. Це жінки 68, 65 і 33 років та 65-річний чоловік. В усіх вибухові травми та уламкові поранення. На момент ворожої атаки вони перебували на вулиці.

Нагадаємо, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві та інших містах зупинився рух авто та пішоходів. Люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, напередодні вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках. 

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Теги: обстріл смерть ринок зупинка Херсон окупанти

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