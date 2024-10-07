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У Києві лунають вибухи – працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві лунають вибухи – працює ППО

О 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу

У  Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту. 

Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ.  

«У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йдеться у повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. 

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.   Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. 

Теги: Київ обстріл

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