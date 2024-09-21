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День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто
Херсон було засновано у XVII столітті
фото: travels.in.ua

У 2022 році Херсон було визнано «Містом-героєм України»

Традиційно День міста Херсона відзначається у третю суботу вересня. У 2024 році ця дата випала на 21 вересня. «Главком» підготував для вас історія заснування міста та цікаві факти про нього.

Історія заснування Херсона

Херсон було засновано у XVII столітті та отримало статус міста у 1778 році, коли було закладено Херсонську фортецю за проєктом головного архітектора Адміралтейств-колегій Михайла Вєтошнікова. В ході будівництва первинний проєкт корегувався та змінювався. До 1988 року фортеця – зразок земляного фортифікаційного будівництва того часу – в основному була завершена. Про це повідомляє Херсонська МВА.

Херсонська фортеця
Херсонська фортеця
фото: khoda.gov.ua

У 1928 році в Херсоні було відкрито електросвітлову лікарню. На початку 1930-х років вона була перетворена на інститут фізичних методів лікування з відділеннями водного, грязьового лікування та інгаляторним, рентген-кабінетом і хіміко-аналітичною лабораторією.

У 1828 році – відкрито першу аптеку в Херсоні – приватну аптеку Міллера. Вона була розташована на першому поверсі будівлі на розі вулиць Суворовської та Потьомкінської (нині вул. К.Маркса). Завдяки цілодобовому режиму роботи аптека Міллера декілька десятиріч залишалася найпопулярнішою в місті.

День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто фото 1
фото: miskrada.kherson.ua

У 1853 році – підприємець Вадон заснував на березі Дніпра велику механічну майстерню, яка у 60-х роках ХІХ ст. перетворилася на чавуноливарний та механічний завод. На початку Кримської війни механічна майстерня виконала перше казенне замовлення на оковку 60 лафетів знарядь Очаківської фортеці.

У Херсоні в 1798 році освячено Успенський собор. Храм був закладений у 1786 році в самому центрі Купецького передмістя на широкій Грецькій площі. Необхідність будівництва храму була викликана тим, що у церкві Св. Софії, діючої у передмісті, богослужіння велися грецькою мовою. Тому мешканці передмістя звернулися до архієпископа Херсонського і Славенського Нікіфора з прошенням про будівництво храму в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці.

День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто фото 2
фото: miskrada.kherson.ua

31 травня 1898 року – відбулося урочисте відкриття в залі Херсонської міської бібліотеки губернської вченої архівної комісії та губернського археологічного музею.

У 1969 році з нагоди відзначення 25-ї річниці визволення Херсона від фашистських загарбників в парку Слави відкрито монумент «Танк Т-34», а площу на розі Миколаївського шосе, проспекту Нафтовиків та вул.Р.Люксембург названо площею Перемоги.

У 2022 році від початку російського вторгнення в Україну територія Херсонської області перебувала під ударами збройних сил Росії. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом та розпочала окупацію регіону. На початку березня ЗСУ втратили контроль над обласним центром – містом Херсон.

День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто фото 3
фото: МВС

Наприкінці березня 2022 року Збройні сили України перейшли в контрнаступ в західній частині області, визволивши декілька населених пунктів. 11 листопада того ж року Збройні сили України деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном.

Цікаві факти про Херсон

  • Forbes внесло 11-метровий Херсонський сонячний годинник, який є пам’ятником, присвяченим Джону Говарду, у п’ятірку найнезвичайніших вуличних годинників України. Про це повідомляє visitukraine.today.
День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто фото 4
  • Херсон – це буквально місто на катакомбах.
День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто фото 5
  • Валізи відомого бренду Louis Vuitton, були виготовлені із сировини, яка постачалася з Херсонщини.
  • За легендою, у Херсонському фортифікаційному колодязі загинуло багато дітей сиріт та місцевого населення за часи Другої світової війни.
День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто фото 6

Нагадаємо, що у 2022 році Херсон було визнано «Містом-героєм України» за масовий героїзм та стійкість громадян під час відсічі збройного російського вторгнення.

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Теги: свята Херсон місто свято

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