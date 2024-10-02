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Росіяни обстріляли станцію «швидкої» на Харківщині, поранено одну людину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли станцію «швидкої» на Харківщині, поранено одну людину
Один з водіїв «швидкої» госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою
фото: Міністерство охорони здоров'я України, Facebook

Російський обстріл прийшовся поруч зі станцією екстреної медичної допомоги, внаслідок чого пошкоджено чотири «швидких»

На Харківщині війська РФ вдарили касетними боєприпасами поруч зі станцією екстреної медичної допомоги. Щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 

Зазначається, що російський обстріл прийшовся поруч зі станцією екстреної медичної допомоги, внаслідок чого пошкоджено чотири «швидких».

Під час обстрілу ворог пошкодив чотири автівки медиків
Під час обстрілу ворог пошкодив чотири автівки медиків
фото: Міністерство охорони здоров'я України, Facebook

«Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога», повідомив МОЗ. 

Нагадаэмо, увечері, 30 вересня, Росія атакувала село Івашки, що на Харківщині. Внаслідок чого поранено чотирьох людей. Двоє волонтерів – чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес.  Зазначається, що також внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

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Теги: обстріл Харківщина медик

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