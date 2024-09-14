Окупанти вдарили КАБом по Харкову: є влучання

За попередніми даними, «приліт» стався в Холодногірському районі міста

Російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними посадовця, влучання зафіксоване в Холодногірському районі Харкова.

«Удар КАБом по Харкову. Попередньо, маємо інформацію про приліт по Холодногірському району», – зазначив міський голова.

Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.

Зазначимо, що перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження у прифронтових областях.

Нагадаємо, що в Києві в ніч на 14 вересня було чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає.

До слова, цієї ночі вибухи пролунали також і в Одесі.