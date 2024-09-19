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Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію, – FAZ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію, – FAZ
Українські військові на бойовому чергуванні
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Україна звернулася до Румунії щодо захисту від російських дронів

Україна попросила Румунію збивати російські безпілотники, які летять на її територію під час атак РФ. Про це йдеться у матеріалі Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію. Там він провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку. 

«Сибіга попросив в Бухаресті країну НАТО Румунію збивати російські безпілотники», – повідомило видання.

Нагадаємо, під час атаки Росії по Україні, в ніч з 7 на 8 вересня, ударні безпілотники росіян порушили повітряний простір Румунії. Як заявив учора, 18 вересня, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, НАТО повинно застосувати «рішучі скоординовані» заходи у відповідь на російські ракети або безпілотники, які потрапляють у повітряний простір Альянсу.

Раніше повідомлялося, що у румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни. Після порушення повітряного простору російським безпілотником парламентарі Румунії хочуть переглянути законодавство країни. Парламентарі можуть надати армію право збивати ворожі безпілотники, які порушили державний кордон, навіть у мирний час.

Глава Румунії Клаус Йоганніс підписав у четвер, 5 вересня, законопроєкт, що передбачає надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. Відповідний указ розміщено на сайті президента.

До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту країни із проханням підтримати пропозицію про створення спеціального навчального центру на території Румунії для підготовки українських морських піхотинців. У листі до парламенту президент наголосив на необхідності посилення військової підтримки України та диверсифікації підготовки бійців ЗСУ. Ця пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» , яка керує механізмом, спрямованим на посилення морських спроможностей України.

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Теги: міністр війна Румунія обстріл Україна безпілотник переговори Андрій Сибіга

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