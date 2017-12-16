У стіні житлового будинку в Харкові знайшли боєприпаси часів Другої світової

Знайдені боєприпаси знищили цього ж дня на спеціальному підривному майданчику поза межами міста

У Харкові піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили та знищили 14 вибухонебезпечних предметів, знайдених у стіні житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Про знахідку рятувальників сповістили працівники будівельної компанії, які проводили ремонтно-відновлювальні роботи у двоповерховому житловому будинку у



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Знайдені боєприпаси знищили цього ж дня на спеціальному підривному майданчику поза межами міста

У Харкові піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили та знищили 14 вибухонебезпечних предметів, знайдених у стіні житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Про знахідку рятувальників сповістили працівники будівельної компанії, які проводили ремонтно-відновлювальні роботи у двоповерховому житловому будинку у провулку Плетнівському, 12, де нещодавно відбулася пожежа.

Під час демонтажу обгорілих та зруйнованих будівельних конструкцій вони виявили декілька металевих предметів, схожих на вибухонебезпечні. До прибуття піротехнічної служби ДСНС всі будівельні роботи відразу були призупинені, а місце знахідки взято під охорону працівниками поліції.

Піротехніки ДСНС, які прибули на місце пригоди, ідентифікували виявлені предмети як набої калібром діаметром 12,7 мм у кількості 13 одиниць та мінометну міну діаметром 50 мм часів Другої світової війни. Вони знаходилися в одному місці, в дерев’яній перегородці.

Під час подальшого обстеження будинку за допомогою металошукача інших небезпечних предметів виявлено не було.