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    У світі

    В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну

    • Розсилка
    Брикети масою близько 1 кг кожен зі спресованим кокаїном - В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну
    Брикети масою близько 1 кг кожен зі спресованим кокаїном
    Фото: Федеральна митна служба РФ

    В Росію намагалися ввезти 2,5 млн доз наркотику

    В російському Санкт-Петербурзі митники виявили в контейнері з рибними консервами, який прибув з Еквадору, 400 кілограмів кокаїну.

    Про це повідомляє у вівторок Федеральна митна служба РФ. 

    «При розтині контейнера на упаковках з консервами були виявлені полімерні мішки, в яких знаходилися брикети прямокутної форми масою близько 1 кг кожен зі спресованою порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою за зовнішніми ознаками з кокаїном», - йдеться в повідомленні.

    Пізніше аналізи підтвердили, що в пакетах був кокаїн. Стверджується, що в Росію намагалися ввезти 2,5 млн доз наркотику. Партію попередньо оцінили, приблизно, в 4,5 млрд рублів (близько 150 млн доларів). 

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    В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну
    В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну
    В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну
    В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну
    В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну

    Російські силовики встановлюють причетних до переправлення наркотиків.

    Нещодавно  у Києві затримали наркоділка, який поставляв кокаїн з Європи.

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