В порту Санкт-Петербурга виявили 400 кг кокаїну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брикети масою близько 1 кг кожен зі спресованим кокаїном Фото: Федеральна митна служба РФ

В Росію намагалися ввезти 2,5 млн доз наркотику

В російському Санкт-Петербурзі митники виявили в контейнері з рибними консервами, який прибув з Еквадору, 400 кілограмів кокаїну.

Про це повідомляє у вівторок Федеральна митна служба РФ.

«При розтині контейнера на упаковках з консервами були виявлені полімерні мішки, в яких знаходилися брикети прямокутної форми масою близько 1 кг кожен зі спресованою порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою за зовнішніми ознаками з кокаїном», - йдеться в повідомленні.

Пізніше аналізи підтвердили, що в пакетах був кокаїн. Стверджується, що в Росію намагалися ввезти 2,5 млн доз наркотику. Партію попередньо оцінили, приблизно, в 4,5 млрд рублів (близько 150 млн доларів).

Російські силовики встановлюють причетних до переправлення наркотиків.

Нещодавно у Києві затримали наркоділка, який поставляв кокаїн з Європи.