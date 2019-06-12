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    У пасажира київської підземки виявили торбу наркотиків (фото)

    • Розсилка
    Блістери з пігулками вилучили для проведення експертизи - У пасажира київської підземки виявили торбу наркотиків (фото)
    Блістери з пігулками вилучили для проведення експертизи
    Фото: Нацполіція

    Чоловік не зміг пояснити, з якою метою перевозив заборонені препарати

    Поліцейські метрополітену на станції «Деміївська» затримали підозрілого пасажира з рюкзаком. При перевірці його вмісту правоохоронці виявили кілька блістерів із наркотичними препаратами, які вилучили та направили на проведення експертного дослідження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Встановлено, що підозрюваний - це 44-річний уродженець Черкаської області. Працівникам поліції він не зміг чітко пояснити, з якою метою зберігав та перевозив заборонені пігулки.

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    У пасажира київської підземки виявили торбу наркотиків (фото)
    У пасажира київської підземки виявили торбу наркотиків (фото)
    У пасажира київської підземки виявили торбу наркотиків (фото)

    Слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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