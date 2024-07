Частина планети матиме складнощі з виживанням. Кліматолог пояснив наслідки глобальної спеки

Денис Пішняк: На людство чекає кліматична міграція, а Україні загрожують проблеми з агровиробництвом і доступом до води

Частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть. Про це повідомив кандидат географічних наук Денис Пішняк, який очолює відділ фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі.

За його словами, це може датися взнаки посиленням демографічних проблем і можливим переміщенням народів з одних регіонів до інших.

На думку кліматолога, Україна має джерелом доходу сільське господарство, і його розвиток якраз і перебуває рід загрозою. Бо для України збільшення температури повітря означає ризик посилення посухи, що тягне за собою проблеми з чистою питною водою, та й загалом проблеми з водою в широкому розумінні.

«Щоб її вирішити, в Україні вже зараз починають інтенсивно використовувати підземні води для зрошення. Роблять свердловини з усіма супутніми наслідками – пересиханням річок, озер та криниць», – пояснює Денис Пішняк.

За останні 30 років середня річна температура в Україні вже зросла на 1,2°С. Період від кінця ХХ століття і до сьогодні є найтеплішим за всю історію погодних спостережень в Україні, починаючи з 1890-х років. Швидкість зміни середньої, а також максимальної та мінімальної температур у 1961 – 2013 роках склала 0,3°С кожні десять років.

Середня за рік приземна температура повітря у базовий та сучасний періоди Інфографіка: Екодія

Кліматолог також прокоментував новину 2021 року, коли медіа повідомляли, що температура повітря у Кувейті сягнула 73 градусів і у містах плавилися світлофори. На думку Пішняка, на сонці така температура цілком може бути. Але щодо світлофорів, то тут, на думку експерта, є трохи маніпуляцій. «Скоріше за все, йшлося про неякісний пластик, який не витримав спеки», – зазначив Денис Пішняк.

Нагадаємо, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».