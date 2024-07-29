Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частина планети матиме складнощі з виживанням. Кліматолог пояснив наслідки глобальної спеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Частина планети матиме складнощі з виживанням. Кліматолог пояснив наслідки глобальної спеки
Земляни не загинуть, хоч частина планети матиме складнощі з виживанням
фото: Національний антарктичний науковий центр

Денис Пішняк: На людство чекає кліматична міграція, а Україні загрожують проблеми з агровиробництвом і доступом до води

Частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть. Про це повідомив  кандидат географічних наук Денис Пішняк, який очолює відділ фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі. 

За його словами, це може датися взнаки посиленням демографічних проблем і можливим переміщенням народів з одних регіонів до інших.

На думку кліматолога, Україна має джерелом доходу сільське господарство, і його розвиток якраз і перебуває рід загрозою. Бо для України збільшення температури повітря означає ризик посилення посухи, що тягне за собою проблеми з чистою питною водою, та й загалом проблеми з водою в широкому розумінні.

«Щоб її вирішити, в Україні вже зараз починають інтенсивно використовувати підземні води для зрошення. Роблять свердловини з усіма супутніми наслідками – пересиханням річок, озер та криниць», – пояснює Денис Пішняк.

За останні 30 років середня річна температура в Україні вже зросла на 1,2°С. Період від кінця ХХ століття і до сьогодні є найтеплішим за всю історію погодних спостережень в Україні, починаючи з 1890-х років. Швидкість зміни середньої, а також максимальної та мінімальної температур у 1961 – 2013 роках склала 0,3°С кожні десять років.
Середня за рік приземна температура повітря у базовий та сучасний періоди
Середня за рік приземна температура повітря у базовий та сучасний періоди
Інфографіка: Екодія

Кліматолог також прокоментував новину 2021 року, коли медіа повідомляли, що температура повітря у Кувейті сягнула 73 градусів і у містах плавилися світлофори. На думку Пішняка, на сонці така температура цілком може бути. Але щодо світлофорів, то тут, на думку експерта, є трохи маніпуляцій. «Скоріше за все, йшлося про неякісний пластик, який не витримав спеки», – зазначив Денис Пішняк.

Нагадаємо, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».

Читайте також: «Ми наближаємося до умов епохи динозаврів». Інтерв’ю з кліматологом про зміни на планеті
Теги: Україна повітря пластик клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Ольги Харлан ця Олімпіада може стати останньою в кар'єрі
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
Вчора, 23:24
Зеленський пропнує домовлятися з Росією з допомогою моделі, яка була застосована в Туреччині
Зеленський назвав модель перемовин із Путіним, яка можлива зараз
30 червня, 20:59
У повістці вказаний термін, за який потрібно буде звернутися до центру комплектування
У Житомирі повістки надсилатимуть поштою: подробиці
3 липня, 19:19
Синоптикиня радить пересидіти спеку біля води
Синоптикиня попередила про пекельний сезон в Україні
7 липня, 21:34
Підвищення необхідної норми імпорту до 80% вже призвело до зростання попиту, що викликало збільшення цін на імпорт європейської електроенергії до України
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
11 липня, 14:00
Елементом нового зобов’язання членів НАТО стане збільшення витрат на оборону
Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає
10 липня, 01:57
Міністр оборони України Рустем Умєров
Україна може перемогти Росію та має для цього план – Умєров
11 липня, 13:45
Петр Павел анонсував швидкі поставки снарядів Україні
До 100 тисяч боєприпасів щомісяця. Гарні новини від президента Чехії
13 липня, 12:59
Дмитро Лазуткін прокоментував мобілізацію в Україні
В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони
26 липня, 17:22

Суспільство

Частина планети матиме складнощі з виживанням. Кліматолог пояснив наслідки глобальної спеки
Частина планети матиме складнощі з виживанням. Кліматолог пояснив наслідки глобальної спеки
МЗС застерігає українців від поїздок до Лівану
МЗС застерігає українців від поїздок до Лівану
Танки Leopard, дрони та снаряди для Gepard: в Україну прямує підмога із Німеччини
Танки Leopard, дрони та снаряди для Gepard: в Україну прямує підмога із Німеччини
Відключення світла скасовуються? «Укренерго» повідомило гарні новини
Відключення світла скасовуються? «Укренерго» повідомило гарні новини
Малюнок азовця Святослава Паламаря Калини продали на аукціоні за 500 тис. грн
Малюнок азовця Святослава Паламаря Калини продали на аукціоні за 500 тис. грн
Магнітні бурі, сильний вітер та похолодання. Синоптики попереджають про циклон Kirsti
Магнітні бурі, сильний вітер та похолодання. Синоптики попереджають про циклон Kirsti

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
55K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua