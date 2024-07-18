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Аеродроми, з яких РФ атакує Україну, мають бути знищені – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аеродроми, з яких РФ атакує Україну, мають бути знищені – Зеленський
За словами президента, військові аеродроми, з яких російські літаки злітають з бомбами на українські міста, дітей і місця пуску російських ракет – усе це має бути знищено.
фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Ракети та безпілотники не є «носіями державного суверенітету», тому має бути колективна воля, колективна воля їх збити – так само, як це було з іранськими ракетами та безпілотниками»

Захід повинен дозволити українцям удари вглиб території РФ. Це потрібно, щоб всі аеродроми, з яких РФ атакує Україну, були знищені. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час участі в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

«Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які можуть зробити свій внесок у необхідну хоробрість. Ці кроки необхідно зробити. І я звертаюся передусім до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі та інших друзів – ваша хоробрість може мати вирішальне значення для миру», – запевнив він.

За його словами, військові аеродроми, з яких російські літаки злітають з бомбами на українські міста, дітей і місця пуску російських ракет – усе це має бути знищено.

«Це не тільки знищить деякі цілі, але й зменшить можливості Росії продовжувати цю війну. Ракети та безпілотники не є «носіями державного суверенітету», тому має бути колективна воля, колективна воля їх збити – так само, як це було з іранськими ракетами та безпілотниками», – продовжив він.

Також Зеленський навів приклад ефективності ударів по РФ на прикладі Харківської області, бо, на його думку, «реальність на полі бою більш пояснює, ніж якісь розмови».

«Ми не дали Росії просуватися на Харківщині. Крапка. Путін пожертвував десятки тисяч своїх громадян. Але нічого не досягнув. Нічого важливого та значущого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження з використання зброї поруч з кордоном. Чи призвело це до ескалації? Ні. Навпаки заблокувало спроби Путіна в розширенні війни. Чи відреагував якось Путін? Ні», – сказав він.

Навіть коли російські ракети вдарили по «Охматдиту" по дітях з онкозахворюваннями, то за словами президента, це лише продемонструвало те зло, яке демонструє РФ з початку війни, а отже, на його думку треба діяти максимально хоробро, щоб досягти результатів.

«Ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зі зброї. І ми не повинні втрачати можливості. Чим більш ефективною буде ППО, тим більш безпомічним буде Путін. Чим менше у нас буде обмежень щодо ефективного використання зброї, тим більше РФ буде намагатися рухатися в напрямку миру», – запевнив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. 

Як повідомляє Інституту вивчення війни (ISW), російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії. 

Теги: Володимир Зеленський військові путін війна

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