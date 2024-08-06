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ФРН лататиме дірку у бюджеті за рахунок витрат на Україну? Депутатка бундестагу зробила пропозицію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ФРН лататиме дірку у бюджеті за рахунок витрат на Україну? Депутатка бундестагу зробила пропозицію
Сара Вагенкнехт закликає різати витрати на Україну
фото: DPA Images

Депутатка Вагенкнехт бачить потенціал економії у Німеччині до 50 мільярдів євро, але за рахунок видатків на Україну

Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики. Про це заявила депутат бундестагу Сара Вагенкнехт, пише Berliner Morgenpost.

Коментуючи способи подолання дефіциту коштів у бюджеті на 2025 рік, лідерка партії «Союз Сари Вагенкнехт» констатувала: «Ми могли б заощадити від 30 до 50 млрд євро наступного року, змінивши курс щодо України, міграційну та енергетичну політику – за рахунок мирних переговорів для врегулювання війни в Україні, значного скорочення прохачів притулку та скасування закону про теплопостачання».

Раніше депутат бундестагу визнала, що припинення ЄС та Німеччиною торгових відносин із Росією обернулося «падінням частки Європи у світовій торгівлі». Відповідну заяву Вагенкнехт зробила в інтерв'ю, опублікованому у соціальних мережах політика.

«Те, що ми самі себе відрізаємо від Росії, означає, що Європа наближається до занепаду. Наша частка у світовій торгівлі все менше, як і у світовій економіці. І це абсурд, коли уряд веде політику, яка шкодить власній економіці», – заявила політикиня. У червні агентство Reuters повідомило, що у бюджеті Німеччини на 2025 рік виділять удвічі менше коштів на військову підтримку України порівняно з 2024 роком.

До слова, влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро.

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Теги: економіка Німеччина депутат бюджет Європа партії політика військові влада

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