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Є поранені, спалахнула пожежа: окупанти другу ніч поспіль атакують Ізмаїльський район

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Є поранені, спалахнула пожежа: окупанти другу ніч поспіль атакують Ізмаїльський район
Унаслідок атаки сталося часткове руйнування адміністративної будівлі
фото ілюстративне

Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини

В Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей.  Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, «ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини. Під ударом знову Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками».

Як зауважив Кіпер, сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждали двоє людей. Одна людина госпіталізована у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу, запевнив голова ОДА. «Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», – підкреслив Кіпер.

Як повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація, пошкоджень зазнали об'єкти портової інфраструктури, а один із дронів влучив у приватний будинок. Росія дронками-камікадзе вдарила вночі по місту Вилкове в Одеській області.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські загарбники дронами атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через попадання у будинок є поранені. Двоє з трьох постраждалих госпіталізовані у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року 

 

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Теги: обстріл Одещина

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