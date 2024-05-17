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Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото
На місці незаконної церкви Московського патріархату тепер вільний простір
фото: glavcom.ua

На ранок 17 травня від споруди практично нічого не залишилося

Храм-МАФ, що його Московська церква незаконно збудувала на території Музею історії України, знесли за ніч. На ранок 17 травня від споруди практично нічого не залишилося. Який вигляд тепер має місце, можна побачити на ексклюзивних фото та відео «Главкома».

Релігійна громада УПЦ МП самовільно захопила цю ділянку ще 2008 року. Земля розташована у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра», у межах охоронної зони пам`ятки архітектури національного значення «Андріївська церква» та на території пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира».

Незаконний МАФ до знесення 16 травня
Незаконний МАФ до знесення 16 травня
фото: glavcom.ua

Міністерство культури та інформаційної політики України не погоджувало проєктну документацію на відведення земельної ділянки та будівництво споруди «храму-МАФу» і не надавало дозволів на проведення будівельних робіт. Будівля споруджена без затвердженого проєкту та без дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена.

Вигляд після демонтажу незаконної споруди
Вигляд після демонтажу незаконної споруди
фото: glavcom.ua

15 лютого 2023 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки у попередній стан.

Щоб розібрати незаконно збудовану Московським патріархатом церкву, знадобилася ніч
Щоб розібрати незаконно збудовану Московським патріархатом церкву, знадобилася ніч
фото: glavcom.ua

Рішенням суду релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно виконати рішення суду й демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала судове рішення. Неодноразово за невиконання рішення суду на порушника накладався штраф, який не сплачувався.

Демонтаж будівлі – це роботи підвищеної небезпеки, і для їх виконання  необхідна організація з відповідним ліцензуванням залучена на договірних засадах.Музей не мав власних коштів, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення «храму-МАФу». За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Донатили 2266 осіб. Найбільші два донати – по 30 тисяч гривень, а найменший – 10 копійок.

Споруда без будь-яких дозволів стояла в історичному місці 17 років
Споруда без будь-яких дозволів стояла в історичному місці 17 років
фото: glavcom.ua

Державна виконавча служба, яка є ключовою у забезпеченні виконання рішення суду, залучила підрядника – будівельну компанію «Смайл констракшн». Компанія отримає 772 тисячі гривень на виконання робіт. Оскільки компанія виявила ініціативу провести усі роботи безкоштовно, після сплати податків та подання фінансової звітності залишок коштів компанія перерахує на ЗСУ. За надлишкові кошти, які були отримані під час збору та перебувають на балансі Музею, придбано супутні матеріали для знесення споруди. За витрачену суму Музей прозвітує перед громадськістю.

Територію вже прибради та розчистили
Територію вже прибради та розчистили
фото: glavcom.ua

Рухомі предмети з начиння «храму-МАФу» після знесення за постановою держвиконавця будуть передані до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Заповідник має необхідні площі для зберігання та надав письмову згоду.

Назва «храму-МАФу» «Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці» була обрана виключно з метою введення в оману, змішування понять, створення ілюзії стародавності незаконної споруди та правонаступництва між нею та Десятинною церквою, залишки фундаментів якої розташовані у безпосередній близькості до самобуду.

Церква-МАФ була розташована в буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено будівництво
Церква-МАФ була розташована в буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено будівництво
фото: glavcom.ua

Показово, що настоятелем храму-МАФу був Гедеон (Юрій Харон) – особа з російським громадянством.

Зведення самочинного будівництва на історичній земельній ділянці відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ.

Самочинне будівництво на території музею – було не лише порушенням памяткоохоронного законодавства, а й провокацією з метою завдати шкоди українській державі, використати ситуацію для провокування конфліктів та створення картинки «релігійних гонінь».

Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото фото 1

Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

14 вересня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

Згодом, 15 лютого 2023 року, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату.

До того ж ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

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Теги: Міністерство культури земля будівництво штраф ЮНЕСКО музей громада місто відео собор лавра церква

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