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В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
Міська влада повідомила про ризик нестачі води
фото: Anushree Fadnavis/Reuters

Зафіксована температура була вищою на понад дев’ять градусів, ніж очікувалося

Температура повітря у Делі у середу, 29 травня, досягла рекордної позначки – 50,5°C, тоді як влада попередила про нестачу води. Про це повідомляє The Guardian.

Індійський метеорологічний департамент у середу повідомив про «сильну спеку», вперше зафіксувавши температуру вище 50 градусів за Цельсієм у районі селища Мунгешпур.

За даними відомства, зафіксована температура була вищою на понад дев’ять градусів, ніж очікувалося. Водночас у вівторок у Мунгешпурі та Нарелі було зафіксовано максимальну температуру 49,9 градуса за Цельсієм, яка перевищила рекорд 2002 року – 49,2 градуса.

Департамент у заяві попередив про вплив спеки на здоров’я людей, зокрема про «дуже високу ймовірність розвитку теплової хвороби та теплового удару для всіх вікових груп», додавши, що вразливі групи населення потребують особливої обережності під час спеки.

В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі фото 1
фото: Shammi Mehra/AFP/Getty Images

Водночас міська влада повідомила про ризик нестачі води, а Міністерство водних ресурсів країни закликало місцевих жителів припинити марнотратне використання води: «Щоб вирішити проблему нестачі води, ми вжили низку заходів, таких як скорочення водопостачання із двох разів на день до одного разу в багатьох районах».

Крім цього, до головної лікарні штату Раджастан у Джайпурі надійшло багато постраждалих від спеки. Згідно з повідомленням поліції, багато жертв – бідні робітники, які не мають іншого вибору, окрім як працювати на вулиці, а також бездомні люди.

Нагадаємо, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо. Міністерство освіти Філіппін призупинило навчання для тисячі шкіл через спеку, що торкнулося понад 3,6 мільйона учнів.

Нагадаємо, вчені-кліматологи з Каліфорнійського університету в Берклі передбачили, що літо з великою ймовірністю поб'є рекорди температури та вологості через Ель-Ніньо. 

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Теги: Індія рекорд водопостачання повітря влада населення

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