На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

У низці областей оголошено I рівень небезпеки

У суботу, 8 червня, в Україні будуть грози та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у переважній більшості областей України. Негода омине лише Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

«8 червня в Україні, крім крайнього сходу та Криму грози. Вдень в центральних та більшості південних областей в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня у більшості областей очікується дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від 13° до 18° тепла. На узбережжі морів до 20°. Вдень температура сягатиме 22-27° тепла. На півдні та сході очікується до 31°.

На Київщині мінлива хмарність. Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 13° до 18° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.