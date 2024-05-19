В Ірані почали молитися за здоров’я президента, гелікоптер якого зазнав аварії

Пошукова операція триває, зусилля рятувальників нівелює густий туман

В Ірані почали молитися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Більше 40 рятувальних бригад беруть участь у операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Тим часом оптимістичні прогнози іранських медіа щодо успіху пошуково-рятувальної операції та «неушкодженості» Раїсі змінилися.

Проурядове іранське агентство Mehr News, яке повідомило, що Раїсі після жорсткої посадки гелікоптера на півночі Ірану пересів в автомобіль і продовжив подорож у Тебриз, відредагувало новину, прибравши твердження, що президент «в порядку».

Більше 40 рятувальних бригад беруть участь у пошуках фото з відкритих джерел

А іранська державна телерадіокомпанія IRIB пише, що «зростають побоювання, що інцидент є серйозним, та існує велика ймовірність травм усіх, хто був на борту» гелікоптера.

Нагадаємо, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

Раніше повідомлялося, Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, однак у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів. Як зазначають журналісти, минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

Також міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб виготовити ядерну зброю менше, ніж за два тижні. Сполучені Штати також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. Країна не надала повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні