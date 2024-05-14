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Потоп на «Либідській»: посеред дороги утворилося озеро (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Потоп на «Либідській»: посеред дороги утворилося озеро (фото, відео)
Через прорив водопроводу рух транспорту на вулиці Антоновича тимчасово перекритий
фото офіційний портал Києва

Внаслідок надзвичайної події вулиця Антоновича буквально перетворилась на річку

У Києві у вівторок, 14 травня, біля торгово-розважального центру Ocean Plaza стався прорив теплотраси. Внаслідок надзвичайної події дорога буквально перетворилась на річку. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Зазначається, що рух транспорту у районі ТРЦ суттєво ускладнено.

«Потоп на «Либідській». Прорвало воду біля Ocean Plaza Утворився величезний затор. Машини рухаються в іншу сторону по односторонній дорозі», – повідомляють соцмережі.

На опублікованих фото та відео можна побачити, що внаслідок надзвичайної події вулиця Антоновича буквально перетворилась на річку.

Через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий
Через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий
фото поліція міста Києва

У пресслужбі патрульної поліції Києва зазначили, що через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий. На місці вже працюють усі відповідні служби.

Як повідомила пресслужба КМДА, пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось під час гідравлічних випробувань. «Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. Це дозволяє зменшувати рівень аварійності: порівняно з опалювальним періодом 2023/2024 кількість аварійних ситуацій, пов’язаних із пошкодженням теплових мереж, зменшилась на 15%»,  – йдеться у повідомленні. 

Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось під час гідравлічних випробувань
Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось під час гідравлічних випробувань
фото КМДА

Також повідомляється, що КП «Київтеплоенерго» локалізувало місце пошкодження теплової мережі. Наразі на вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади «Київтеплоенерго»: здійснюють відключення ділянки та додатково обстежують локацію для проведення ремонтних робіт.

Станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі. Рух наземного транспорту наразі перекрито. 

За інформацією КП «Київпастранс», у зв’язку з проривом трубопроводу затримується рух автобусів маршрутів №№ 2-М, 38-Д, 27, 52, 60 і тролейбусів №№ 1, 12, 42, 43-К, 42-Д.

Автобуси курсуватимуть зі змінами руху: ст. м. «Либідська» – вул. Джона Маккейна – вул. Академіка Філатова – бульв. Миколи Міхновського – далі за власними маршрутами.

Рух тролейбусів організовано за маршрутами:

  • № 43 – від Кібернетичного центру до Дарницької площі без заїзду на Либідську;
  • № 43-К  – від Кібернетичного центру до метро «Деміївська»;
  • № 1 – від вул. Галини Севрук до Деміївської площі;
  • № 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Деміївська»;
  • № 42-Д – від вул. Ольжича до вул. Саперно-Слобідської. 

Нагадаємо, протягом останніх тижнів у столиці ведуться роботи над упорядкуванням реклами на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі. Про це повідомив заступник мера Валентин Мондриївський. За його словами, було демонтовано понад 100 незаконних вивісок та рекламних засобів, включно з тими, що були розташовані біля станції метро «Дарниця».

Посадовець зауважив, що процес упорядкування реклами на цій локації ще триває. Також заступник мера додав, що в столиці діють єдині та прозорі правила розміщення реклами та вивісок. Для офіційного оформлення необхідно отримати відповідний документ в Управлінні з питань реклами. 

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Теги: Київ машини вулиця потоп відео затор

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