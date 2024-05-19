Російський добровольчий корпус показав бої за Вовчанськ – відео

Добровольці наголосили, що окупантів женуть на забій до їхніх засідок та підготовлених позицій

Бійці «Російського добровольчого корпусу» показали бої з окупаційною армією Росії за Вовчанськ на Харківщині. Відео опублікувала пресслужба РДК у Telegram.

Російські добровольці наголосили, що окупантів женуть на забій до їхніх засідок та підготовлених позицій.

«Штурмовики РДК за кілька хвилин спекотного бою в передмісті Вовчанська «перейменували» вулицю Гатищанську на «Малу М'ясну». Технічне оснащення, вишкіл та мотивація бійців РДК знову дає важливу перевагу над ворогом», – ідеться у заяві добровольців.

Нагадаємо, що російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть і наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.