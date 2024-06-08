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Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Протягом дня в низці областей будуть град та шквали

8 червня у більшості областей очікується дощ. Температура вдень сягатиме до 22-27° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У суботу буде мінлива хмарність. Вночі місцями на Правобережжі, вдень в усіх областях, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози. Протягом дня в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 13° до 18° тепла. На узбережжі морів до 20°. Вдень температура сягатиме 22-27° тепла. На півдні та сході очікується до 31°.

Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 13° до 18° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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