Wizz Air зняла з літака українського солдата з протезом та змушена була вибачитися

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air публічно попросила вибачення за те, що зняла з літака в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва українського солдата-ветерана з протезом. Про це йдеться в опублікованій заяві компанії у Твіттері.

«Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави», – заявили в Wizz Air.

У компанії зазначили, що безпека є її пріоритетом номер один, і її екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту або їх супроводжує хтось, хто їм допомагає.

«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту», – додали в Wizz Air.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6