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Wizz Air зняла з літака українського солдата з протезом та змушена була вибачитися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Wizz Air зняла з літака українського солдата з протезом та змушена була вибачитися
У компанії зазначили, що безпека є її пріоритетом номер один, і її екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту
фото з відкритих джерел

Чоловік заявив, що не міг сидіти на своєму місці через протез

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air публічно попросила вибачення за те, що зняла з літака в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва українського солдата-ветерана з протезом. Про це йдеться в опублікованій заяві компанії у Твіттері.

«Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави», – заявили в Wizz Air.

У компанії зазначили, що безпека є її пріоритетом номер один, і її екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту або їх супроводжує хтось, хто їм допомагає.

«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту», – додали в Wizz Air.

Раніше DailyNewsHungary повідомило, що українського солдата-ветерана з ампутованою ногою висадили з літака Wizz Air у Тель-Авіві. Угорська авіакомпанія зазначила, що знає про інцидент і почала перевірку.

За даними Nexta, чоловік заявив, що не міг сидіти на своєму місці через протез. Він також сказав, що втратив ногу на війні, і, що він летить додому до своєї родини в Україну.

Раніше військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин побили. Вона зробила зауваження чоловікові, який слухав російський шансон.

Теги: Wizz Air чоловік безпека

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