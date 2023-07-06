«Це порохова бочка»: Китай накинувся на США через продаж снарядів Тайваню

держдепартамент США уможе продати Тайваню боєприпаси та військове обладнання, але Китай виступає проти цього

Міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн. Про це пише Associated Press.

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«Цей крок рівносильний перетворенню Тайваню на порохову бочку», – наводить Associated Press слова представника оборонного відомства Китаю Тан Кефея.

Він зазначив, що США нібито ігнорують найважливіші інтереси Китаю, втручаються у його внутрішні справи та «навмисно сприяють зростанню напруженості в районі Тайванської протоки».

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«Застосування сили для пошуку незалежності приречене на поразку», – сказав він, і використовуючи стандартну китайську термінологію, додав, що «народно-визвольна армія завжди була готова і підтримуватиме мир і стабільність у Тайванській протоці».

Зазначимо, що офіційно США дотримуються політики «Єдиного Китаю», згідно з якою вони не визнають формальної незалежності Тайваню та не мають офіційних дипломатичних відносин з островом на знак поваги до Пекіна.

Тим не менше, наприкінці червня стало відомо, що держдепартамент США ухвалив рішення про можливий продаж Тайваню боєприпасів та військового обладнання. Зокрема, Держдеп дав добро на постачання боєприпасів калібру 30 мм та супутніх вантажів на суму $332,2 млн, а також запчастин для БМП на $108 млн. При цьому в Держдепі запевнили, що ця угода є національними інтересами США.

Тайванське питання виникло в 1949 році, коли було проголошено Китайську Народну Республіку, а частина китайської партії Гоміньдан влаштувалась на острові Тайвань, назвавши острів Китайською Республікою на Тайвані. Пекін наполягає на «принципі єдиного Китаю», який забороняє паралельно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбею.

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Військові поставки США Тайваню викликають різку реакцію в Пекіні, який розглядає їх як порушення принципів дипвідносин між двома країнами та суверенітету Китаю, втручання у його внутрішні справи, а також як підтримку Вашингтоном ідеї незалежності Тайваню.

Раніше Тайвань уклав угоди на $19 млрд на закупівлі у США таких озброєнь як винищувачі F-16 та зенітні ракети Stinger, проте їхня доставка затримується. Водночас, додає AP, на Тайвані розвивають власну оборонну індустрію, активізують навчання військових.

Нагадаємо, Китай регулярно відправляє військові кораблі та літаки через центральну лінію в Тайванській протоці, яка є буфером між сторонами, а також у ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню, щоб залякати 23 мільйони жителів острова та послабити його військовий потенціал.

У середині червня Китай провів навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню. У цей час США та їхні союзники проводили навчання у західній частині Тихого океану.

Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.

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Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходили неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.