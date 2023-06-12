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Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
Якщо обстріл цивільних об’єктів «не має жодного сенсу», то чому російська армія регулярно завдає ударів по українським містам?
скріншот з відео

Диктатор ненароком визнав, що його тактика ведення війни не має жодного сенсу

Коментуючи події у Білгородський області Росії, диктатор Володимир Путін визнав, що обстріли цивільного населення та гуманітарних об'єктів «не мають жодного сенсу». На зустрічі із лауреатами російських державних премій Путін почав клеїти дурня, звинувачуючи Збройні сили України у тому, що постійно робить російська армія

Путін взявся переконувати, що ЗСУ обстрілюють цивільні об'єкти Білгородської області.

«Але навіщо, скажемо прямо, противник б'є по житлових кварталах? Заради чого? Навіщо? У чому сенс? По гуманітарним об'єктам. Військового сенсу немає жодного», – цинічно зауважив диктатор.

Зазначимо, що Путін визнав неефективною власну стратегію війни. Саме Росія стабільно завдає ударів по українським містам, цілить у важливі інфраструктурні об’єкти та намагається вбити якомога більше українців, підступно влаштовуючи масовані обстріли країни вночі. Проте, як зізнався сам російський диктатор, ці обстріли не мають «жодного військового сенсу».

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до рейдів Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» на територію Білгородщини.

1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу» і Легіону «Свобода Росії», що воюють на боці України, почали другий етап операції в Білгородської області.

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Теги: росія війна путін Білгород

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