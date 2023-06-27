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Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина – CNN
Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію в РФ
фото з відкритих джерел

Союзники боялися, що РФ вважатиме Україну і Захід загрозами російському суверенітету

До того, як у суботу керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин зупинив свій «марш» на Москву, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на анонімного західного посадовця.

Занепокоєння полягало в тому, що у разі таких ударів РФ розглядатиме Україну і Захід як такі, що допомагають Пригожину і загрожують російському суверенітету.

«Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен», – сказав посадовець, додавши, що це повідомлення Києву передавали на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів.

«Це внутрішня справа Росії», – додав посадовець, повторюючи те, що публічно заявляли американські та інші західні чиновники.

«Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії», – сказав співрозмовник телеканалу.

Росіяни завжди хотіли довести, що існують загрози російському суверенітету, тому не варто було підживлювати наратив про те, що заколот був ініціативою Заходу, додав посадовець.

Нагадаємо, увечері 26 червня диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із терміновим зверненням. Насамперед його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив. 

Раніше ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

До слова, влада Великої Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду РФ після бунту засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.

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Теги: війна ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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