Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Чи мають росіяни право на співчуття до себе

glavcom.ua
Росіяни стали символом терору
фото з відкритих джерел

Швидше за все Росії не пощастить бути розгромленою. І на неї чекає інший сценарій

Росіяни, ви цілком можете отримати свою порцію співчуття та емпатії. Навіть від нас.

Як німці після 1945 року. Після того, як вас буде розгромлено і ви отримаєте комплексну розплату за скоєне зло.

Німеччину на початку розбили, фізично. А потім мова зайшла про співчуття. Німеччина на початку почала платити, а потім їй допомогли.

Для початку народ-агресор і породжена ним держава мають програти війну і пізнати весь біль поразки. А потім – ми можемо поговорити про співчуття.

Так, є росіяни, які заслуговують на співчуття навіть зараз. Це ті, хто розуміють, що народ як спільність винен у всьому, що відбувається. І хто не шукає півтонів і допомагає Україні перемогти.

Але вони, на відміну від маси z-овців і лицемірних «опозиціонерів», розуміють, що на початку – випити чашу розплати і презирства до дна, а вже потім – якщо спокута буде достатньою – співчуття.

Але швидше за все Росії не пощастить бути розгромленою. І на неї чекає інший сценарій.

Зовсім скоро, до цього все йде, росіяни почнуть інтенсивно анігілювати один одного.

І тим, хто рятуватиметься від цієї кривавої бані, доведеться покладатися на гуманізм і співчуття світу, який вони так ненавиділи. Західного світу і нас зокрема.

Так, не без участі пропаганди вони так поїхали. Але такий рівень розлюднення, який вони самі ж запустили, не можна пояснити тільки вразливістю до пропаганди.

Коротше, весело буде росіянам, коли вони з фазового стану «виходець із країни-агресора» перейдуть у фазовий стан «виходець із failed state». Весело і місцями страшно.

Ось тоді ми і поговоримо про гуманізм і розлюднення. А у росіян буде можливість дізнатися, чим гуманізм і милосердя відрізняються від того, що нас*ано у більшості з них у головах.

Читайте також: «Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни війна путінський режим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Секретар РНБО вважає, що підрив ГЕС окупанти провели за вказівкою Москви
Наказ прозвучав із кабінету Путіна: Данілов прокоментував підрив ГЕС
7 червня, 15:35
Розмінування триває вже кілька тижнів
Контрнаступ все ближче. ЗСУ приступили до розмінування на лінії фронту
2 червня, 20:03
Легіон «Свобода Росії» і Російський добровольчий корпус завили, що перебувають на кордоні між РФ та Україною
Кремль перекинув спецназ у Білгородську область для боротьби з партизанами
2 червня, 15:07
Ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв
Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога
31 травня, 19:55
Живих бійців ПВК «Вагнер» у Бахмуті майже не лишилось
«Вагнера» фактично більше немає». Військовий розповів про знищення найманців Пригожина
29 травня, 17:07
Петро Порошенко
Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну в Альянс
26 травня, 12:19
Норвегія підтримала навчання українських пілотів на винищувачах
Норвегія підтримала навчання українських пілотів на винищувачах
24 травня, 21:39
Влада Бєлгорода проводить екстрене засідання
У Бєлгородській області лунає повітряна тривога, оголошено евакуацію (відео)
22 травня, 12:07
Фелікс знімав із дронів фото й відео для українських продакшенів
Хвилина мовчання: згадаймо аеророзвідника Фелікса Куртаніча
17 травня, 09:00

Юрій Богданов

Чи мають росіяни право на співчуття до себе
Чи мають росіяни право на співчуття до себе
Що буде з Росією після війни? Є цікава гіпотеза
Що буде з Росією після війни? Є цікава гіпотеза
Чому невідомі патріоти Росії раптово активізувались у Білгородській області?
Чому невідомі патріоти Росії раптово активізувались у Білгородській області?
Бахмут став ще одним символом російської ганьби
Бахмут став ще одним символом російської ганьби
Вибори у Туреччині. Хто виграє другий тур
Вибори у Туреччині. Хто виграє другий тур
Записка про інформаційну гігієну і збережену здорового глузду
Записка про інформаційну гігієну і збережену здорового глузду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
33K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
31K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
17K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду
15K
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?
14K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту