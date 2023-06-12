Чи мають росіяни право на співчуття до себе

Швидше за все Росії не пощастить бути розгромленою. І на неї чекає інший сценарій

Росіяни, ви цілком можете отримати свою порцію співчуття та емпатії. Навіть від нас.

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Як німці після 1945 року. Після того, як вас буде розгромлено і ви отримаєте комплексну розплату за скоєне зло.

Німеччину на початку розбили, фізично. А потім мова зайшла про співчуття. Німеччина на початку почала платити, а потім їй допомогли.

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Для початку народ-агресор і породжена ним держава мають програти війну і пізнати весь біль поразки. А потім – ми можемо поговорити про співчуття.

Так, є росіяни, які заслуговують на співчуття навіть зараз. Це ті, хто розуміють, що народ як спільність винен у всьому, що відбувається. І хто не шукає півтонів і допомагає Україні перемогти.

Але вони, на відміну від маси z-овців і лицемірних «опозиціонерів», розуміють, що на початку – випити чашу розплати і презирства до дна, а вже потім – якщо спокута буде достатньою – співчуття.

Але швидше за все Росії не пощастить бути розгромленою. І на неї чекає інший сценарій.

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Зовсім скоро, до цього все йде, росіяни почнуть інтенсивно анігілювати один одного.

І тим, хто рятуватиметься від цієї кривавої бані, доведеться покладатися на гуманізм і співчуття світу, який вони так ненавиділи. Західного світу і нас зокрема.

Так, не без участі пропаганди вони так поїхали. Але такий рівень розлюднення, який вони самі ж запустили, не можна пояснити тільки вразливістю до пропаганди.

Коротше, весело буде росіянам, коли вони з фазового стану «виходець із країни-агресора» перейдуть у фазовий стан «виходець із failed state». Весело і місцями страшно.

Ось тоді ми і поговоримо про гуманізм і розлюднення. А у росіян буде можливість дізнатися, чим гуманізм і милосердя відрізняються від того, що нас*ано у більшості з них у головах.