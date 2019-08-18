У Запоріжжі «євробляхери» протестували проти штрафів



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Після автопробігу активісти записали відеозвернення з відповідними вимогами до президента України Володимира Зеленського

Учасники акції хочуть відтермінувати запровадження штрафних санкцій за керування автомобілями з європейською реєстрацією

У Запоріжжі в неділю, 18 серпня, власники машин з європейською реєстрацією влаштували автопробіг, вимагаючи у такий спосіб відтермінувати запровадження штрафів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що «євроблхери» проїхалися центральним проспектом міста до майдану Героїв Революції.

Учасники акції хочуть відтермінувати запровадження штрафних санкцій за керування автомобілями з європейською реєстрацією, допоки питання їх розмитнення не буде переглянуто парламентом нового скликання.

Після автопробігу активісти записали відеозвернення з відповідними вимогами до президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні всі власники авто з іноземною реєстрацією опинилися в ситуації, коли за керування машинами передбачені штрафні санкції при першій зупинці патрульною поліцією - 8,5 тис. грн, при повторній зупинці - 17 тис. грн плюс позбавлення прав, конфіскація авто. Також у ДФС передбачені штрафи до 170 тис. грн. На сьогодні президент Зеленський озвучив, що нова Рада, що розпочне виконання своїх обов’язків з 29-го (серпня - ред.) негайно ухвалить закон, що відтермінує введення штрафних санкцій ще на три місяці. Але це відбудеться не раніше 30-го числа, а невдовзі почнуть вступати у силу штрафи і керувати авто вже не можна», - заявив організатор акції Влад Погорелов.

Як повідомлялося, власникам «євроблях» можуть дати ще одну відстрочку.

Нагадаємо, 25 травня закінчувався термін розмитнення «євроблях». Перед цим 16 травня Верховна Рада ухвалила рішення про подовження такого строку на 90 днів до 24 серпня 2019 року.

Президент Зеленський на початку липня обіцяв «євробляхерам» вирішити їх проблему.