На Вінничині затримала митника, який «заробив» 300 тис. грн на розмитненні автівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди

У Вінницькій області начальник митного посту брав по 500 гривень за кожну митну декларацію на транспортний засіб.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці задокументували корупційну схему розмитнення транспортних засобів. Було встановлено, що до злочинної схеми причетні начальник одного з митних постів та інші митники.

За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди.

Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тисяч гривень.

За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення товарів, а саме транспортних засобів.