Зеленський пообіцяв за місяць вирішити питання з «євробляхами»



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Верховній Раді ще раз пропонують відкласти штрафи для власників автомобілей на іноземній реєстрації

Президент подав в Раду законопроєкт про відтермінування штрафів для власників «євроблях». Про це він розповів, відповідаючи на питання керівника ГО «Автоєвросила».

«Саме через місяць почнуться штрафи і переслідування людей. Можливо ми вирішимо це step-by-step?» - звернувся до президента глава «Автоєвросили».

«Ми вирішимо за місяць це питання», - сказав Зеленський.

«Ми ж готували щось?» – звернувся Зеленський до заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука.

Президенту доповіли, що вже підготовили відповідний законопроєкт і подали в Верховну Раду як невідкладний.

«Завтра ми позачергове скликання зробили, але я не впевнений, що вони прийдуть», - сказав Зеленський.

Керівник «Автоєвросили» в свою чергу сказав, що може попросити своїх товаришів поїхати до народних депутатів і «в прямому смислі слова доставили, довезли їх до Києва».

«Але тільки не порушуйте закон», - зауважив президент.

Нагадаємо, Зеленський пропонує на четвер, 18 липня, скликати позачергову сесію парламенту. Законопроектів на терміновий розгляд нардепів три. Перший з них стосується розвантаження і унеможливлення блокування роботи Вищого антикорупційного суду України. Другий законопроект стосується незаконного збагачення. Третій законопроект стосується відтермінування штрафів за несвоєчасне розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Як повідомлялось, 16 травня Верховна Рада вже відкладала штрафи за «євробляхи» на 90 діб. Це було зроблено, щоб власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій.

Тепер нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україні повинні почати діяти з 22 серпня 2019 року.