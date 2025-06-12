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Росія вдарила по Гуляйпільщині: є жертва та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила по Гуляйпільщині: є жертва та поранені
Упродовж 12 червня окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області
фото: Запорізька ОВА

Ще троє осіб госпіталізовані

Увечері 12 червня Росія завдала авівційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області. Наслідки ворожої атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці. Спершу він зазначив, що поранень зазнала одна людина. Повідомлялось про пожежу та зруйновані будинки.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, ввечері, 8 червня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками.  Окупанти атакували Заопріжжя безпілотниками, через удари у місті здійнявся дим.

«Задимлення, яке видно в деяких районах міста – результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території», – написав Федоров. 

Як відомо, постраждав 23-річний хлопець. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

До слова, внаслідок ворожих ударів БпЛА по Харкову постраждало 16 людей, серед них чотири дитини. 

12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста.

 

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Теги: Запорізька область обстріл авіаудар

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