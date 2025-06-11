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Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя

Почнуть зі школи: метхолдинг Ахметова встановить понад 1500 ударостійких вікон у Запоріжжі

Група Метінвест долучилася до благодійної ініціативи громадської організації Insulate Ukraine з відновлення житла та інфраструктури в постраждалих від війни регіонах України. Першим містом, де розпочалися роботи, стало Запоріжжя. Компанія вже профінансувала встановлення понад 1500 ударостійких вікон у пошкоджених об’єктах інфраструктури.

Ударостійкі вікна це альтернатива OSB-плитам, які часто використовують для тимчасового ремонту пошкоджених будівель. Інноваційний матеріал має низку переваг: він безпечний – виготовлений зі спеціального переробленого ПЕТ-пластику без крихкої основи, тому не розбивається від вибухових хвиль чи ударів і не утворює уламків. Вікна мають високу теплоізоляцію, прозорість, подібну до звичайних склопакетів, стійкість до температурних коливань, а також легко та швидко монтуються.

Розпочали монтаж розпочався з запорізької гімназії № 65, де працює Пункт незламності. Освітній заклад не раз потерпав від ворожих обстрілів, там вже майже не залишилось цілих вікон. Фахівці планують встановити вікна площею близько 200 кв. м, роботи завершать вже за два тижні.

«Наші підприємства працюють поблизу лінії фронту. Ми щодня бачимо, як важливо знаходити надійні та швидкі рішення для захисту людей. Підтримка цієї ініціативи – наш внесок у те, щоб постраждалі громади відновили не лише будівлі, а й відчуття безпеки. Ми робимо це заради наших працівників, які навіть під обстрілами тримають економіку країни й допомагають Україні вистояти», – каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя фото 1

Метінвест підтримав ініціативу Insulate Ukraine під час благодійного аукціону зі збору коштів на встановлення 10 000 вікон у будинках по всій Україні, який пройшов у Лондоні в жовтні 2024 року.

Подія зібрала представників українського та британського бізнесу, культурних діячів та міжнародних філантропів і головних інституційних партнерів, зокрема ЄБРР, Deutsche Bank і Кембриджський університет, а також інших організацій. Об’єднані прагненням допомогти Україні відновитися, вони підтримали місію Insulate Ukraine — допомогти постраждалим від війни громадам відбудувати свої домівки та життя.

«Ми раді бачити потужну підтримку від наших партнерів із корпоративного сектору України. Разом ми відновлюємо не лише будинки, а й надію», – зазначив засновник Insulate Ukraine Гаррі Блейкістон Г'юстон.

Insulate Ukraine проводить екстрену заміну вікон для цивільного населення та об’єктів інфраструктури в прифронтових містах України. Організація вже встановила понад 46 000 вікон, допомігши більш ніж 10 000 українцям відновити свої оселі.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест Ріната Ахметова спрямував вже 4 мільярди гривень на допомогу мирним жителям: ще на початку вторгнення в координації з Фондом Ріната Ахметова Метінвест запустив роботу гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», який уже допоміг півмільйону українців.

Завдяки донорам і партнерам, лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн. А за програмою протезування, реабілітації та хірургії допомогу отримали майже 140 захисників і цивільних українців.

Теги: Запоріжжя населення

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