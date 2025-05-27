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Заробляли $100 тис. в місяць: двоє братів із Запоріжжя організували міжнародний канал контрабанди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Заробляли $100 тис. в місяць: двоє братів із Запоріжжя організували міжнародний канал контрабанди
Щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував $100 тис.
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці України та Польщі затримали 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«Служба безпеки та правоохоронні органи Республіки Польща ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів», – йдеться в повідомленні.

Щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував $100 тис.

Слідство встановило, що для прихованого ввезення прекурсору до нашої держави фігуранти ховали його у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Потім вони доправляли замасковані «посилки» своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси. Середня вага «передачі» становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор – псевдоефедрин.

«Після отримання контрабанди фігуранти збували частину «товару» через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де із них виготовляли амфетамін. Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації», – зазначають в СБУ.

Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще чотирьох, разом із організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі.

Організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне «крило» угруповання, яке відповідало за котрабанду прекурсорів в Україну. При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати «імпорт» заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсорів);
  • ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
  • ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали наркотики у всі області України. 

Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували мешканців різних областей України. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн.

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Теги: наркотики контрабанда Запоріжжя Польща слідство СБУ

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