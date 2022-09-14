У Запоріжжі прогриміли вибухи

Офіційної інформації про вибухи поки немає

Під час масштабної повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації поки немає.

Крім того, відомо, що рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Масштабна повітряна тривога досі триває. Моніторингові групи повідомляють про пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря.

Також ЗМІ повідомляють про проліт ракети у сторону Вінницької області.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.