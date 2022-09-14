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Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту
У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл
фото ілюстративне

Унаслідок обстрілу є поранені та руйнування 

Російські загарбники вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка – одна людина поранена, пошкоджено один будинок.

«В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок – влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл –пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці – пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв. 

Кириленко також повідомив, що у Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька – пошкоджено один будинок, без постраждалих. «Кожна ніч на Донеччині – неспокійна. Цивільні мають покинути область. Це – питання життя і смерті!», – закликав Кириленко.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні вночі, 14 вересня, обстріляли Миколаїв ракетами С-300. В результаті масованого удару пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

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Теги: Донеччина війна

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