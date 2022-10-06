Окупанти знову атакували Запоріжжя

Повітряна тривога оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

«Увага! Чергова ракетна атака ворога», – згодом підтвердив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

Раніше Старух попереджав про вірогідність повторних ракетних ударів.

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

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Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.