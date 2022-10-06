Обстріл Запоріжжя: влада звернулась до громадян

Влада закликає людей під час повітряних тривог знаходитись в укриттях

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух попередив про вірогідність повторних ракетних ударів. Про це він написав в Telegram.

«Увага! Максимальна обережність! Є велика вірогідність повторних ракетних атак. Будьте уважні», – йдеться в повідомленні.

Старух закликає дотримуватись правил безпеки. Під час повітряних тривог знаходитись в укриттях. Дбати один про одного.

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

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Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.