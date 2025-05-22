Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня

Володимир Зеленський запросив країни взяти участь у наступному саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

Україна готує саміт з країнами Південно-Східної Європи, Путін створює «буферну зону безпеки», призначено нову очільницю Києво-Печерської лаври. «Главком» склав добірку новин 22 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна готує саміт з країнами Південно-Східної Європи

Президент України Володимир Зеленський запросив Грецію, Північну Македонію, Сербію, Словенію та Молдову взяти участь у наступному саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Так, під час розмови з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом йшлося про тиск на Росію і продовження підтримки України. Український лідер з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою говорив, зокрема, про координацію кроків на шляху до членства в Євросоюзі.

Володимир Зеленський і глава Молдови Мая Санду обговорили розвиток співпраці між Україною та Молдовою і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх форматів. Президентка Молдови підтвердила свою участь у саміті.

З президентом Сербії Александром Вучичем президент України обговорив європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю.

Путін створює «буферну зону безпеки»

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що росіянам не солодко від агресії проти України. Тому він оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною.

Як зазначив Путін, реалізація проєкту вже розпочалася, однак деталей про розташування чи формат такої зони немає. «Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Наші збройні сили це завдання виконують, активно подавляючи вогневі точки супротивника. Робота триває», – заявив Путін.

Глава Росії назвав «терористичними» методи, які використовують Збройні сили України. Він також звинуватив українських військових, що вони нібито обирають для обстрілів прикордонні цілі, що «не мають військового значення». Варто зазначити, що російські загарбники щодня атакують цивільну інфраструктуру України та вбивають мирних людей.

Україна пропонує Євросоюзу долучитися до фінансування ЗСУ

Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування ЗСУ. Посадовці почали діалог із партнерами про можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

«Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних сил, і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення ЗСУ для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП Євросоюзу. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО», – написав міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, розбудова власних армій потребуватиме років і значних ресурсів. Тому інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням, що матиме економічні переваги для країн-партнерів.

Призначено нову очільницю Києво-Печерської лаври

Відсьогодні обов’язки генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» виконуватиме заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська. Котляревська виконуватиме обов’язки очільниці до призначення нового керівника заповідника.

Раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень

У Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася з крахом. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави». Церемонія відбувалася на суднобудівному заводі Чхонджин.

Під час спуску на воду нового есмінця водотоннажністю 5 тис. тонн кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до аварії.

Зазначається, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим». Глава КНДР пообіцяв, що недбалість відповідальних посадовців має бути розглянута на пленарному засіданні Центральному комітеті партії.