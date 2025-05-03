Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках
Чоловік придбав форму в інтернеті заради жарту
фото: Поліція Запорізької області/Facebook

Удома в чоловіка виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів

У Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції Запорізької області.

Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали. Як виявилося, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

Однак, під час обшуків за місцем його проживання оперативно-слідча група виявила справжній арсенал, який важко пояснити «жартами».

У чоловіка виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру. Все вилучене направили на експертні дослідження.

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках фото 1

Чоловікові оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаївській області сьогодні вдень, 28 квітня, зловмисник намагався втекти від поліціянтів, кинувши в них гранату. Один із правоохоронців загинув, ще троє – у лікарні.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження.

Раніше у Богодухівському районі Харківської області орендар влаштував вибух у квартирі – активував ручну гранату та кинув її під ноги власниці житла. Жінка зазнала численних поранень, її госпіталізували.

До слова, столичні поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця, який у Голосіївському районі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував сусіду ножем та предметом, схожим на гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя граната розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищений вщент вогнем транспортний засіб належав 67-річному лікарю
Підпал авто біля метро «Олімпійська»: поліція повідомила нові деталі справи
9 квiтня, 13:12
Затримання відбулося відповідно до вимог статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і фігурантам уже оголошено про підозру
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
10 квiтня, 18:37
Група підлітків побила чоловіка у військовій формі
У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції
18 квiтня, 22:09
Вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибухи в українських містах: головне за ніч
19 квiтня, 07:12
Наразі поліція проводить досудове розслідування
На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє чоловіків постраждали
19 квiтня, 08:49
Хлопця розшукували більше місяця
На Черкащині знайдено тіло молодика, якого розшукували з 14 березня
21 квiтня, 04:15
Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів загинули
На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі
22 квiтня, 06:38
Інцидент трапився на вулиці Княгині Ольги
У Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки
29 квiтня, 20:18
Сили оборони: Окупанти рвуться на кордон трьох областей
Сили оборони: Окупанти рвуться на кордон трьох областей
30 квiтня, 04:55

Кримінал

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках
У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках
10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат
Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат
Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину
Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
22K
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал
14K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
12K
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
12K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua