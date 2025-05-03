У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках

Удома в чоловіка виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів

У Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції Запорізької області.

Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали. Як виявилося, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

Однак, під час обшуків за місцем його проживання оперативно-слідча група виявила справжній арсенал, який важко пояснити «жартами».

У чоловіка виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру. Все вилучене направили на експертні дослідження.

Чоловікові оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаївській області сьогодні вдень, 28 квітня, зловмисник намагався втекти від поліціянтів, кинувши в них гранату. Один із правоохоронців загинув, ще троє – у лікарні.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження.

Раніше у Богодухівському районі Харківської області орендар влаштував вибух у квартирі – активував ручну гранату та кинув її під ноги власниці житла. Жінка зазнала численних поранень, її госпіталізували.

До слова, столичні поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця, який у Голосіївському районі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував сусіду ножем та предметом, схожим на гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.