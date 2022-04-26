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    Події в Україні

    У Житомирі на 9 травня приберуть радянський танк із площі Перемоги

    Техніку перенесуть в інше місце і перевстановлять - У Житомирі на 9 травня приберуть радянський танк із площі Перемоги
    Техніку перенесуть в інше місце і перевстановлять
    фото з відкритих джерел

    Мер міста звернувся до громади: 9 травня – це не свято, загиблих вшануємо 8 травня

    9 травня – це не свято, а танк, який планують прибрати з майдану Перемоги, буде перенесений до монумента Слави. Про це у вечірньому зверненні сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.

    Сергій Сухомлин також розповів, що раніше отримав кілька звернень щодо радянського танка, який планують прибрати з майдану Перемоги.

    «Радянські пам’ятники для Росії перетворилися в якийсь фетиш, і вся російська пропаганда з дитячого садочка вкладає (в голови) «велику перемогу» як свято. Хочу всім нагадати, що фактична капітуляції фашистської Німеччини відбулася 8 травня, і представники Радянського Союзу навмисне затягували час, щоб підписати документи про капітуляцію пізніше, щоб Росія мала своє свято. Але називати словом «свято» подію чи дату коли закінчилася війна і людство втратило десятки мільйонів людей – це блюзнірство.

    Але танк (який на майдані) визволяв Житомир від німецьких загарбників, так само зараз українські танки визволяють нашу країну від російських загарбників, тому з усіма почестями ми його перенесемо і встановимо на монументі, і так само будемо приходити 8 травня і згадувати тих, хто поклав своє життя», – наголосив Сергій Сухомлин.

    Нагадаємо, раніше мер Житомира запропонував відмовитися від вивчення російської.

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна мер документи Житомир Україна окупація Сергій Сухомлин #stoprussia
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    У Житомирі на 9 травня приберуть радянський танк із площі Перемоги