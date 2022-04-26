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    «Господар Кремля» вразив цинічною заявою про трагедію в Бучі

    Путін намагається переконати ООН, що армія РФ непричетна до трагедії в Бучі - «Господар Кремля» вразив цинічною заявою про трагедію в Бучі
    Путін намагається переконати ООН, що армія РФ непричетна до трагедії в Бучі
    фото з відкритих джерел

    Путін натякнув генсеку ООН, що в убивствах мирних мешканців винні українські військові

    Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за масові вбивства мирних мешканців у Бучі на українських військових. «Господар Кремля» виголосив такі наративи навіть під час зустрічі із генсеком ООН 26 квітня.

    Спочатку Путін цинічно збрехав про Маріуполь. Він намагався переконати Антоніу Гуттеріша в тому, що армія РФ давно не веде в місті бойові дії.

    А потім диктатор переключився на тему злочинів у Бучі.

    «Росія знає, хто і що робив у Бучі», – заявив Путін.

    Заява російського президента прозвучала особливо неправдоподібно на фоні того, що лише днями в Україну прибув прокурор Міжнародного кримінального суду. Вперше в історії до спільної слідчої групи, яка розслідує злочини військових РФ в Україні, долучився Офіс прокурора цієї організації.

    Очільниця Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова нагадала, що рівно місяць тому разом з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили групу для розслідування звірств РФ на території нашої держави.

    Вона також пояснила, що у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні.

    Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

    Сторони та учасники слідчої групи координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.

    Нагадаємо, 26 квітня Володимир Путін шокував світ новою заявою про Маріуполь.

    Генсек ООН і Ердоган кажуть: йдуть бойові дії, диктатор доводить, що їм ввижається


    Теги: росія ООН війна путін Буча
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    «Господар Кремля» вразив цинічною заявою про трагедію в Бучі