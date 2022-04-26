«Господар Кремля» вразив цинічною заявою про трагедію в Бучі
Путін натякнув генсеку ООН, що в убивствах мирних мешканців винні українські військові
Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за масові вбивства мирних мешканців у Бучі на українських військових. «Господар Кремля» виголосив такі наративи навіть під час зустрічі із генсеком ООН 26 квітня.
Спочатку Путін цинічно збрехав про Маріуполь. Він намагався переконати Антоніу Гуттеріша в тому, що армія РФ давно не веде в місті бойові дії.
А потім диктатор переключився на тему злочинів у Бучі.
«Росія знає, хто і що робив у Бучі», – заявив Путін.
Заява російського президента прозвучала особливо неправдоподібно на фоні того, що лише днями в Україну прибув прокурор Міжнародного кримінального суду. Вперше в історії до спільної слідчої групи, яка розслідує злочини військових РФ в Україні, долучився Офіс прокурора цієї організації.
Очільниця Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова нагадала, що рівно місяць тому разом з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили групу для розслідування звірств РФ на території нашої держави.
Вона також пояснила, що у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні.
Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
Сторони та учасники слідчої групи координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.
Нагадаємо, 26 квітня Володимир Путін шокував світ новою заявою про Маріуполь.
Генсек ООН і Ердоган кажуть: йдуть бойові дії, диктатор доводить, що їм ввижається