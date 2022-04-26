«Господар Кремля» вразив цинічною заявою про трагедію в Бучі

Путін намагається переконати ООН, що армія РФ непричетна до трагедії в Бучі

Путін натякнув генсеку ООН, що в убивствах мирних мешканців винні українські військові

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за масові вбивства мирних мешканців у Бучі на українських військових. «Господар Кремля» виголосив такі наративи навіть під час зустрічі із генсеком ООН 26 квітня.

Спочатку Путін цинічно збрехав про Маріуполь. Він намагався переконати Антоніу Гуттеріша в тому, що армія РФ давно не веде в місті бойові дії.

А потім диктатор переключився на тему злочинів у Бучі.

«Росія знає, хто і що робив у Бучі», – заявив Путін.

Заява російського президента прозвучала особливо неправдоподібно на фоні того, що лише днями в Україну прибув прокурор Міжнародного кримінального суду. Вперше в історії до спільної слідчої групи, яка розслідує злочини військових РФ в Україні, долучився Офіс прокурора цієї організації.

Очільниця Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова нагадала, що рівно місяць тому разом з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили групу для розслідування звірств РФ на території нашої держави.

Вона також пояснила, що у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні.

Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Сторони та учасники слідчої групи координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.

Нагадаємо, 26 квітня Володимир Путін шокував світ новою заявою про Маріуполь.

Генсек ООН і Ердоган кажуть: йдуть бойові дії, диктатор доводить, що їм ввижається



