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    Путін погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із «Азовсталі»

    У Москві відбулася зустріч Гуттереша і президента Росії - Путін погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із «Азовсталі»
    У Москві відбулася зустріч Гуттереша і президента Росії
    фото з відкритих джерел

    Кремль начебто готовий дати згоду міжнародним організаціям вивезти цивільних із Маріуполя

    Сьогодні після зустрічі очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша з президентом РФ Володимиром Путіним у ООН повідомили, що під час зустрічі з генсеком господар Кремля погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із «Азовсталі» у Маріуполі.

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    Як відомо, 15 квітня росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі» (фото).

    У підвалах заводу від бомбардувань переховуються цивільні мешканці міста. Тим часом окупанти гатять по «Азовсталі» і цивільних об’єктах.

    Нагадаємо, сьогодні Путін шокував світ новою заявою про Маріуполь (відео).

    До слова, генсек ООН відсунувся від Путіна під час особистої зустрічі.

    Гуттереша не влаштувало навіть те, що Путін сидів навпроти нього за кількаметровим довгим столом

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    Теги: росія окупанти ООН війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із «Азовсталі»