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У Житомирі зранку сталася стрілянина: є поранений (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Житомирі зранку сталася стрілянина: є поранений (фото)
На місце події прибули слідчо-оперативні групи
фото: пресслужба поліції

У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира

Сьогодні зранку 27 березня у Житомирі сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є постраждалий. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області у Facebook.

У Житомирі зранку сталася стрілянина: є поранений (фото) фото 1

Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.

У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.

У Житомирі зранку сталася стрілянина: є поранений (фото) фото 2

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Позняках невідомий відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки. Місцеві жителі повідомляють, що чоловік почав стріляти з вікна будинку. 

Також у Кривому Розі сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка.


 

Теги: Житомир стрілянина поліція

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