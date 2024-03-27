У Житомирі зранку сталася стрілянина: є поранений (фото)

У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира

Сьогодні зранку 27 березня у Житомирі сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є постраждалий. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області у Facebook.

Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.

У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Позняках невідомий відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки. Місцеві жителі повідомляють, що чоловік почав стріляти з вікна будинку.

Також у Кривому Розі сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка.



