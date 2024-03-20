Удар по Харкову. Поліція назвала кількість жертв

Внаслідок ракетного удару по Харкову відомо про трьох загиблих

Внаслідок удару пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех в Холодногірському районі Харкова

У Харкові внаслідок ракетного удару відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених, однак кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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За словами поліцейського, близько першої години дня ворог обстріляв місто – пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі.

«Пожежа охопила понад 1 тис. кв. м. Звичайна типографія та цех з виробництва меблів та фарбування», – додав він.

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Як зазначив Болвінов, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

Раніше у Харкові пролунав вибух. У місті та області досі оголошена повітряна тривога.

Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

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Як повідомлялося, уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке розташоване на відстані близько 600 км від кордону з Україною, атакували безпілотники. Це була робота Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.