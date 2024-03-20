Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову. Поліція назвала кількість жертв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Харкову. Поліція назвала кількість жертв
Внаслідок ракетного удару по Харкову відомо про трьох загиблих
фото: Facebook/Сергій Болвінов

Внаслідок удару пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех в Холодногірському районі Харкова

У Харкові внаслідок ракетного удару відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених, однак кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За словами поліцейського, близько першої години дня ворог обстріляв місто – пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі.

«Пожежа охопила понад 1 тис. кв. м. Звичайна типографія та цех з виробництва меблів та фарбування», – додав він.

Як зазначив Болвінов, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

Раніше у Харкові пролунав вибух. У місті та області досі оголошена повітряна тривога.

Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

Як повідомлялося, уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке розташоване на відстані близько 600 км від кордону з Україною, атакували безпілотники. Це була робота Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.

Теги: Харків війна обстріл смерть поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар»
Україна та Росія в очах Заходу. На прикладі «Оскара»
12 березня, 18:22
Брінк наголосила, що США підтримуватимуть Україну в разі, якщо війна припиниться
Посол пояснила, чого очікувати від безпекової угоди між Україною і США
20 лютого, 18:26
На майбутній пресконференції виступатиме вище керівництво країни та силових структур
Зеленський проведе конференцію військово-політичного керівництва
21 лютого, 20:06
Британія передасть Україні нову партію ракет Brimstone
Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити
22 лютого, 16:37
Протягом року 500 постраждалих від насильства зможуть отримати одноразову виплату
Постраждалі від сексуального насильства під час війни отримають репарації
4 березня, 22:58
Торік Норвегія надала Україні близько 10 млрд крон у межах військової допомоги
Норвегія надасть близько $153 млн для закупівлі боєприпасів Україні
7 березня, 15:12
Столтенберг заявив, що шлях до миру лежить через надання військової підтримки Україні
Україні потрібна зброя, а не «білі прапори» – Столтенберг
11 березня, 19:39
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
10 березня, 13:53
14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках
14 березня, 07:00

Події в Україні

Влада Сумщини хоче примусово евакуювати жителів двох громад
Влада Сумщини хоче примусово евакуювати жителів двох громад
Удар по Харкову. Поліція назвала кількість жертв
Удар по Харкову. Поліція назвала кількість жертв
Внаслідок російського удару по Харкову виникла величезна пожежа
Внаслідок російського удару по Харкову виникла величезна пожежа
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години
Сумщина під ворожим вогнем: яка ситуація на прикордонні
Сумщина під ворожим вогнем: яка ситуація на прикордонні
Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих
Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
23K
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
21K
Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
6200
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
4379
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву
3447
Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів

Новини

Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Сьогодні, 14:48
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua