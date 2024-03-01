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Поблизу Запорізької АЕС зафіксовано вибух та стрілянину – МАГАТЕ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поблизу Запорізької АЕС зафіксовано вибух та стрілянину – МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ запросили доступ на територію, але їм повідомили, що жодних пошкоджень немає
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили команді МАГАТЕ, що нібито захищали станцію від безпілотників

Біля окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі цього тижня було чути вибухи та стрілянину. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

Повідомляється, що вранці в середу, 28 лютого, експерти почули вибух неподалік від станції, за яким послідував, очевидно, вогонь зі стрілецької зброї поблизу об'єкта або на ньому. «Представники» ЗАЕС поінформували команду МАГАТЕ, що російські війська нібито вжили заходів щодо «захисту станції» від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не зазнавала нападу і жодних пошкоджень або жертв не було.

Додаткових подробиць про цей інцидент не надходило. Експерти МАГАТЕ запросили доступ на територію, але їм повідомили, що пошкоджень, які підлягають перевірці, немає, і що ця територія перебуває поза контролем станції.

Варто додати, що Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією. Вона була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення, які розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції. Під час свого 4-го візиту на ЗАЕС він провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу тощо. 

Раніше глави МАГАТЕ та Міненерго попереджали про катастрофу на ЗАЕС. Гроссі повідомив, що на АЕС було 10 тис. працівників – зараз відбувається велике скорочення, при цьому планується заміна 400 людей. Він наголосив, що стан станції «крихкий та делікатний», занепокоєння викликає як персонал станції, так і зовнішнє енергопостачання (за весь час було вісім відключень).

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Теги: вибух окупанти стрілянина МАГАТЕ Запорізька АЕС

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