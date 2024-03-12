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Бронювання поліцейських від мобілізації: «слуга» Демченко розставив крапки над «і»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бронювання поліцейських від мобілізації: «слуга» Демченко розставив крапки над «і»
фото з відкритих джерел

Народній депутат підкреслив, що йдеться про бронювання всіх поліцейських, а не певної чисельності у відсотках 

Верховна Рада розглядає законопроєкт про мобілізацію та правки до нього, серед яких бронювання для всіх працівників поліції. Про це заявив народний депутат із фракції «Слуга народу» Сергій Демченко в ефірі «Новини.Live».

«Щодо поліцейських, можу сказати, що на сьогоднішній день законопроєкт, в тому числі в розрізі цього питання, вирішують таким чином, що поліцейським усім надати бронь щодо мобілізації», – повідомив Демченко.

За словами депутата, йдеться саме про всі категорії співробітників поліції, «без визначення конкретної кількості у відсотках від загальної, як пропонувалося попередньо». Він додав, що це дасть можливість поліцейським вчасно реагувати на правопорушення та виконувати свій професійний обов’язок.

Натомість інший «слуга» Юрій Камельчук заявив, що питання остаточно не вирішене, оскільки безпековий комітет поки не перейшов до розгляду цих правок.

"Але бронювання поліції – це принципова позиція. Можливо, будуть додаткові консультації з Генштабом про те, що не обов’язково їх задіювати», – зазначив він. Камельчук наголосив, що в поліції є кому служити, правоохоронці виконують свої функції, але додав, що це роблять не всі поліцейські.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: Верховна Рада депутат поліція законопроєкт бронювання від мобілізації

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