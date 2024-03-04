В Україні почав роботу портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми в мережі

Повідомлення можна надсилати в анонімному режимі

Мінцифра та Департамент кіберполіції спільно з громадською організацією «Магнолія» запустили перший портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime. Про це повідомляє Національна поліція України.

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«Надіслане повідомлення може бути анонімним. Головне надати посилання, де розміщено контент. Для подальшого розслідування та блокування такого контенту громадська організація «Магнолія», як член Міжнародної мережі, збиратиме, аналізуватиме та передавати його до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол», – пояснює Національна поліція України.

Повідомити про можливий злочин на тему сексуального насильства над дітьми в інтернеті можна за посиланням.

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Нагадаємо, у столиці запрацював дружній до жінок і дівчат простір «Вільна» на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Найбільшим попитом користуються заходи щодо підтримки психоемоційного стану, групові зустрічі із психологинею, арттерапія та заняття, спрямовані на роботу з тілом та фізичне розвантаження.

Сталов відомо, що вихователька дитбудинку отримала підозру за те, що систематично катувала дітей. 59-річна жінка майже до всіх дітей застосовувала фізичну силу.

Діти розповіли, що бачили, як мати-вихователька завдавала ударів 13-річному підопічному: спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу. Жінка била хлопця по голові, однак підліток встиг закритися руками.