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У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є постраждалий

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є постраждалий
Постраждалого у результаті стрілянини чоловіка доправили до лікарні
фото: Поліція Дніпропетровської області/Facebook

За даними правоохоронців, стріляли на території Покровського району міста

У Кривому Розі 10 березня сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, стріляли на території Покровського району міста.

Поліцейські з'ясовують всі обставини злочину
Поліцейські з'ясовують всі обставини злочину
фото: Поліція Дніпропетровської області/Facebook

«У результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні», – повідомили поліціянти.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

Раніше у місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано. 

Теги: Кривий Ріг стрілянина чоловік поліція автомобіль

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