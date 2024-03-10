У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є постраждалий

Постраждалого у результаті стрілянини чоловіка доправили до лікарні

За даними правоохоронців, стріляли на території Покровського району міста

У Кривому Розі 10 березня сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними правоохоронців, стріляли на території Покровського району міста.

Поліцейські з'ясовують всі обставини злочину фото: Поліція Дніпропетровської області/Facebook

«У результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні», – повідомили поліціянти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

Раніше у місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано.