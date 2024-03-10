У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є постраждалий
За даними правоохоронців, стріляли на території Покровського району міста
У Кривому Розі 10 березня сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
За даними правоохоронців, стріляли на території Покровського району міста.
«У результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні», – повідомили поліціянти.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.
Раніше у місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано.
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